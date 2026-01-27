La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren. Questa sessione permette di valutare le prestazioni delle monoposto e monitorare gli sviluppi tecnici delle squadre coinvolte nel campionato di Formula 1. Restate aggiornati con la nostra copertura in diretta per tutte le novità e i risultati delle prove di oggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test di F1 a Barcellona. Sul circuito catalano andrà in scena una sessione tutta da interpretare, con le nuove vetture che saranno analizzate nei dati, confrontando quanto è emerso al simulatore e rapportato ai numeri ottenuti dalla pista. Un lavoro comparativo svolto a porte chiuse. Le prove invernali rappresentano un passaggio fondamentale per le squadre, che potranno raccogliere dati tecnici preziosi e affinare l’affidabilità delle vetture in vista delle due finestre ufficiali di test a Sakhir (dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio) e soprattutto del debutto stagionale in Australia, previsto dal 6 all’8 marzo 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in pista anche Ferrari e McLaren

La seconda giornata di test a Barcellona vede il debutto ufficiale della Ferrari, con Hamilton e Leclerc in pista alle 9:00.

Ferrari e McLaren non partecipano al primo giorno dei test F1 2026 a Barcellona, sollevando interrogativi sulle rispettive strategie.

