LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Leclerc inizia il suo lavoro in pista

Charles Leclerc ha preso il volante questa mattina a Barcellona per il primo giorno di test in vista della stagione 2026. Il pilota della Ferrari ha iniziato a lavorare in pista, mentre le altre squadre si preparano a tornare in azione nei prossimi giorni. La Williams, invece, non è a Barcellona ma si prepara già per i test in Bahrain.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 La Williams, non presente a Barcellona, sembra essere pronta per i test in Bahrain. Another piece of the puzzle, complete pic.twitter.com0WdvmLIHLp — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 29, 2026 14.33 La scuderia di Maranello, secondo le fonti, ha percorso un totale di 469 giri in questi quattro giorni. 14.28 Il ferrarista, con gomme medie, è l'unico pilota in pista in questo momento. 14.23 Scende ora in pista Charles Leclerc, inizia la sessione del monegasco. 14.20 Dopo 20? ancora nessuna azione al Montmelò. Nessuna vettura in pista.

