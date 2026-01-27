LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Leclerc inizia il suo lavoro in pista! Molte scuderie non gireranno
La sessione di test a Barcellona nel 2026 offre uno sguardo sulle prime performance delle scuderie, con Leclerc impegnato in pista. Molte squadre scelgono di non partecipare, concentrando l’attenzione sui piloti di punta e sulle nuove configurazioni. Aggiornamenti in tempo reale e i principali protagonisti sono disponibili sulla nostra copertura live.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50 Tra chi ha girato nel Day-1 non possiamo non citare Andrea Kimi Antonelli. Il suo bilancio dei primi chilometri con la W17: “ È stata una mattinata molto interessante, è davvero bello tornare in macchina ovviamente, ed è un processo di apprendimento enorme. Abbiamo cercato di mettere a punto la Power Unit e la vettura e, chiaramente, nel pomeriggio la macchina è migliorata molto: è un apprendimento continuo. La cosa più importante è riuscire a girare, fare tutti i giri possibili per mettere a punto al meglio la PU e l’auto. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per provare tutte le modalità, come l’overtake, il boost e tutte quelle cose lì, ma è diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su F1 Barcelona
LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: esordio per Ferrari, McLaren e Verstappen. Molte scuderie non gireranno
La prova invernale di Barcellona rappresenta un momento importante per le scuderie di Formula 1, con i primi test ufficiali del 2026.
LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in pista anche Ferrari e McLaren
La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.
Ultime notizie su F1 Barcelona
Argomenti discussi: Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Dove vedere i test di Barcellona di F1: quando si tengono, orario, copertura TV e streaming e chi scende in pista; F1, Test Barcellona 2026: programma, orari, tv, streaming.
Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e LeclercLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it
LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in pista anche Ferrari e McLarenCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test di F1 a Barcellona. Sul circuito ... oasport.it
La stagione F1 2026 è ufficialmente partita. Andrea Kimi Antonelli, al secondo anno, racconta le prime impressioni sulla nuova Mercedes W17 durante il primo giorno di test a Barcellona: “La macchina è bellissima e davvero piacevole da guidare” - facebook.com facebook
F1, test a Barcellona: Hadjar il più veloce davanti a Russell x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.