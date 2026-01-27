La sessione di test a Barcellona nel 2026 offre uno sguardo sulle prime performance delle scuderie, con Leclerc impegnato in pista. Molte squadre scelgono di non partecipare, concentrando l’attenzione sui piloti di punta e sulle nuove configurazioni. Aggiornamenti in tempo reale e i principali protagonisti sono disponibili sulla nostra copertura live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.50 Tra chi ha girato nel Day-1 non possiamo non citare Andrea Kimi Antonelli. Il suo bilancio dei primi chilometri con la W17: “ È stata una mattinata molto interessante, è davvero bello tornare in macchina ovviamente, ed è un processo di apprendimento enorme. Abbiamo cercato di mettere a punto la Power Unit e la vettura e, chiaramente, nel pomeriggio la macchina è migliorata molto: è un apprendimento continuo. La cosa più importante è riuscire a girare, fare tutti i giri possibili per mettere a punto al meglio la PU e l’auto. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per provare tutte le modalità, come l’overtake, il boost e tutte quelle cose lì, ma è diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Leclerc inizia il suo lavoro in pista! Molte scuderie non gireranno

La prova invernale di Barcellona rappresenta un momento importante per le scuderie di Formula 1, con i primi test ufficiali del 2026.

La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

