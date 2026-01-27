La sessione di test della Formula 1 a Barcellona prosegue con aggiornamenti in tempo reale. Hamilton ha iniziato a lavorare in pista, contribuendo alle valutazioni delle squadre prima delle prossime competizioni. Segui la diretta per tutte le novità e le informazioni sulle performance delle monoposto in questa fase di preparazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Il sette volte campione del mondo tra le curve del Montmelò (Fonte: SoyMotor). Lewis ha salido con neumáticos ‘full wet’ y ya ha vuelto al garaje. #F1 #F1Testing https:t.coyYwwiXTF9C pic.twitter.comroVSCHHinx — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 27, 2026 14.35 Il britannico è sceso in pista con le gomme full wet. Il circuito sembra quindi essere ancora bagnato dopo la pioggia della mattina. 14.30 Dal profilo X di SoyMotor la prima foto di Hamilton in pista al Montmelò. Empieza la sesión de tarde y. ¡aparece LEWIS HAMILTON por la pista! Leclerc ya se ha bajado del Ferrari y ahora es el turno del inglés. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton inizia il suo lavoro in pista

Approfondimenti su F1 Test Barcellona

La sessione di test a Barcellona nel 2026 offre uno sguardo sulle prime performance delle scuderie, con Leclerc impegnato in pista.

La seconda giornata di test a Barcellona offre l’opportunità di seguire in tempo reale le prove in pista di Ferrari e McLaren.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su F1 Test Barcellona

Argomenti discussi: Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari martedì 27 gennaio, tv, programma, streaming; Dove vedere i test di Barcellona di F1: quando si tengono, orario, copertura TV e streaming e chi scende in pista.

Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: solo Leclerc e Verstappen in pista al mattino, Ferrari cambia e tocca a HamiltonLa diretta del secondo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: giornata di debutto per la Ferrari che manda in pista Hamilton e Leclerc ... fanpage.it

LIVE Test F1 – Debutta Hamilton, ma occhio al meteo: Cronaca in diretta della sessione pomeridiana a BarcellonaInizia la sessione pomeridiana della seconda giornata di test F1: segui la cronaca in diretta con tutte le foto e i video da Barcellona ... f1ingenerale.com

Williams ha finalmente superato i crash test e sarà pronta per i prossimi test in Bahrain, ma Aston Martin resta in bilico: quando riuscirà a scendere in pista a Barcellona Tutti i dettagli sullo stato delle squadre alla Shakedown week - facebook.com facebook

#F1 | Test Barcellona, Day 2, ore 11: solo Ferrari e Red Bull in pista. Max svetta x.com