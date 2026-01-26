Inseguito e arrestato dopo il tentativo di rapina | in manette un 29enne

Un 29enne è stato arrestato a Firenze dopo aver tentato una rapina, a seguito di un intervento della polizia. L'episodio è avvenuto durante una lite tra alcune persone all’esterno della caserma Fadini della Polizia di Stato, situata in via della Fortezza, al momento chiusa al pubblico. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di fermare il soggetto e di ristabilire l’ordine.

FIRENZE – La polizia di Firenze è intervenuta per la segnalazione di una lite occorsa tra alcuni soggetti in fila all’esterno della caserma Fadini della Polizia di Stato sita in via della Fortezza, al momento dei fatti chiusa al pubblico. Secondo quanto allo stato ricostruito, due cittadini peruviani lungo il perimetro della caserma, sarebbero stati avvicinati da una coppia di connazionali che, dietro minaccia, avrebbero intimato loro di consegnare una somma di danaro per occupare un posto della fila. A seguito del loro rifiuto, le vittime sarebbero state aggredite. In particolare, il 29enne – poi identificato – avrebbe afferrato alcune bottiglie in vetro da terra e le avrebbe lanciate senza colpire le due vittime.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

