Strappa parte di un orecchio a un amico poi aggredisce una donna e i carabinieri | 29enne arrestato a Marmirolo

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Marmirolo, in provincia di Mantova, dopo aver aggredito una donna, morso a un amico e successivamente rivolto violenza ai carabinieri intervenuti. L'episodio si è verificato il 2 gennaio 2026, e le autorità stanno procedendo con le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto.

Marmirolo (Mantova), 2 gennaio 2026 – Ha aggredito una donna, ha strappato un pezzo d'orecchio con un morso ad un amico e, non contento, se l'è presa anche con i carabinieri intervenuti per fermarlo. Per questo, un 29nne residente a Verona, pluripregiudicato e sottoposto anche all'Avviso Orale, è stato arrestato. La lite con l'amico. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, l'uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, all'ora di pranzo del primo giorno dell'anno si è recato a casa di un suo amico a Marmirolo. Ma, dopo un battibecco, il proprietario di casa ha cercato di portarlo fuori e di allontanarlo.

