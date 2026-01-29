La lite più dura di sempre questa è la cosa che finirà per spezzare il matrimonio | i retroscena su Harry e Meghan

La rottura tra Harry e Meghan si fa sempre più evidente. Secondo alcune fonti, il vero punto di rottura tra i due riguarda i figli, non le questioni pubbliche o i rapporti con la famiglia reale. La coppia sembra infatti attraversare una crisi profonda, che rischia di mettere in crisi il loro matrimonio.

La frattura più profonda nel matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle non riguarderebbe né la carriera né i rapporti con la famiglia reale, ma i figli. Secondo RadarOnline, il duca e la duchessa di Sussex sarebbero coinvolti in quella che le fonti definiscono “ la lite più brutale mai affrontata”, uno scontro che – a detta del rotocalco americano – potrebbe arrivare a mettere fine al matrimonio. Il conflitto si sarebbe intensificato a partire dallo scorso dicembre, quando Harry e Meghan hanno annunciato il cambio di nome della loro organizzazione, da Archewell a Archewell Philanthropies, spiegando che la nuova impostazione avrebbe permesso a loro e ai figli di ampliare il lavoro filantropico globale “come famiglia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La coppia formata da Harry e Meghan Markle sarebbe ormai arrivata al capolinea.

