Lite col coltello in un’abitazione Donna rischia di essere colpita

Una donna è finita in ospedale dopo una lite violenta in casa. Cercava di calmare gli animi, ma è stata spinta con forza e ha rischiato di essere colpita con un coltello da cucina. Alla fine, le urla e la colluttazione sono terminate con la donna che si è ferita sbattendo la testa e ha dovuto chiedere aiuto al pronto soccorso.

Cerca di sedare una violenta lite all’interno di un’abitazione, ma rischia di essere colpita con un coltello da cucina e viene allontanata con violenza, sbattendo la testa tanto da dover ricorrere al pronto soccorso. Gli agenti della Polizia sono intervenuti a Torchiagina e hanno arrestato un trentanovenne italiano, con numerosi precedenti di polizia, per lesioni personali aggravate. L’allarme è scattato quando al 112 - Numero unico di emergenza europeo - è giunta la richiesta di aiuto perché in una casa della frazione di Assisi era stata segnalata un’aggressione. I poliziotti hanno subito preso contatti con la donna che aveva chiesto aiuto: ha riferito che, nel tentativo di sedare una lite tra due suoi conoscenti, era stata aggredita da uno di questi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un episodio di violenza domestica si è verificato recentemente, quando un uomo di 56 anni ha aggredito la compagna con una mannaia durante una lite.

Nella notte nel Comasco si sono verificati diversi interventi di emergenza, tra cui un incidente che ha coinvolto un ciclista e un episodio con una donna trasportata in ospedale per alcol e una lite con coltello.

