Notte di interventi nel Comasco | investito un ciclista donna in ospedale per alcol e lite con coltello
Nella notte nel Comasco si sono verificati diversi interventi di emergenza, tra cui un incidente che ha coinvolto un ciclista e un episodio con una donna trasportata in ospedale per alcol e una lite con coltello. Durante le ore notturne, le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti in più occasioni, gestendo situazioni di diversa gravità e garantendo assistenza e sicurezza sul territorio.
Notte di soccorsi nel Comasco, con tre interventi distinti tra tarda sera e prime ore del mattino. Due chiamate partite in codice rosso sono state successivamente declassate, ma hanno comunque richiesto l’intervento di ambulanze, mezzi di soccorso avanzato e forze dell’ordine.Ciclista investito e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Scontro tra due auto con sette giovani coinvolti e abuso alcol: notte di interventi nel Comasco
Leggi anche: Notte intensa nel Comasco: sette intossicati da gas-fumi e numerosi interventi per l’alcol
Notte di interventi nel Comasco: investito un ciclista, donna in ospedale per alcol e lite con coltello.
Notte intensa nel Comasco: sette intossicati da gas-fumi e numerosi interventi per l’alcol - La sera del 20 e la notte del 21 dicembre tra strade e locali del Comasco: sette persone soccorse per intossicazione da gas- quicomo.it
Il maltempo non dà tregua: notte di frane, evacuazioni e paura nel Comasco - Como, 24 settembre 2025 – Non si arrestano nel Comasco le conseguenze dell'ondata di maltempo: questa notte i vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti sono stati chiamati a effettuare ... ilgiorno.it
Gli interventi della notte di Capodanno - facebook.com facebook
Capodanno, 770 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte in tutta Italia dlvr.it/TQ5stR x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.