Notte di interventi nel Comasco | investito un ciclista donna in ospedale per alcol e lite con coltello

Nella notte nel Comasco si sono verificati diversi interventi di emergenza, tra cui un incidente che ha coinvolto un ciclista e un episodio con una donna trasportata in ospedale per alcol e una lite con coltello. Durante le ore notturne, le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti in più occasioni, gestendo situazioni di diversa gravità e garantendo assistenza e sicurezza sul territorio.

