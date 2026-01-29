L’Italia ripudia la guerra La lezione di Alessandro Barbero | perché è nato l’articolo 11 della Costituzione

Questa mattina a Torino, il professore Alessandro Barbero ha parlato del senso dell’articolo 11 della Costituzione Italiana. Durante un incontro al palasport con il professor Angelo D’Orsi, Barbero ha spiegato perché l’Italia ripudia la guerra e quale significato ha questa scelta nel nostro Paese.

Al palasport di Torino, il professor Alessandro Barbero racconta il senso dell'articolo 11 della Costituzione Italiana nel corso dell'incontro con il professor Angelo D'Orsi. "Ho vissuto quasi tutta la mia vita credendo appunto che l'idea che l'Italia facesse una guerra fosse una cosa talmente assurda come il ritorno del feudalesimo – ha spiegato Barbero alle 3500 persone che hanno riempito gli spalti – quindi solo di recente ho cominciato a interessarmi all'articolo 11 della Costituzione ".

