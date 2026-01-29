L' istituto Baracca dice no al bullismo | una settimana di riflessione e dialogo

L’istituto Baracca ha deciso di combattere il bullismo con una settimana di incontri e riflessioni. Gli studenti hanno ascoltato testimonianze di chi ha vissuto situazioni difficili e hanno partecipato a dialoghi aperti. La scuola vuole essere un luogo sicuro dove i ragazzi si sentano protetti e ascoltati.

Il ciclo di appuntamenti si è aperto martedì, quando le classi del primo e secondo anno hanno ospitato Tamara Fanelli, dell'Ufficio minori della Questura di Forlì Una scuola che non solo istruisce, ma ascolta e protegge. L'istituto Baracca ha dedicato l'ultima settimana a un'intensa attività di sensibilizzazione nell'ambito del progetto di contrasto al bullismo e cyberbullismo, portando tra i banchi voci autorevoli e testimonianze dirette. Il ciclo di appuntamenti si è aperto martedì, quando le classi del primo e secondo anno hanno ospitato Tamara Fanelli, dell'Ufficio minori della Questura di Forlì.

