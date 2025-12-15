All’agrario di Villareia una settimana contro il bullismo | appuntamenti e percorsi per riflettere e responsabilizzare gli studenti

Dal 15 al 19 dicembre, l’istituto agrario di Villareia organizza una settimana dedicata alla sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo. Attraverso una serie di eventi, percorsi e momenti di riflessione, l’obiettivo è coinvolgere studenti e comunità scolastica nel contrastare comportamenti dannosi e promuovere un ambiente più sicuro e rispettoso.

