L’Istituto Gramsci in lutto | Addio a Maura Franchi studiosa aperta al dialogo

L’Istituto Gramsci di Ferrara annuncia con dispiacere la perdita di Maura Franchi, stimata studiosa e collaboratrice dell’istituto. La sua figura ha contribuito in modo significativo alla comunità accademica, lasciando un ricordo di apertura al dialogo e dedizione. Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di una professionista che ha arricchito il nostro percorso con il suo impegno e la sua passione.

Riceviamo e pubblichiamo * * * L’Istituto Gramsci di Ferrara esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Maura Franchi, cara amica e preziosa collaboratrice dell’Istituto. Nel corso degli anni, Maura ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale dell’Istituto Gramsci di Ferrara, partecipando con continuità e passione a numerose iniziative pubbliche. Il suo apporto si è sempre distinto per l’acuto senso critico, la capacità di leggere con attenzione le dinamiche sociali contemporanee e una spiccata propensione al dialogo, che rendeva ogni confronto ricco e fecondo. Sociologa, docente di Sociologia dei Consumi presso l’Università di Parma, Maura Franchi ha dedicato i suoi studi all’analisi dei comportamenti di consumo e ai mutamenti della vita quotidiana indotti dal Web e dai Social Network, offrendo chiavi di lettura originali e rigorose su trasformazioni decisive del nostro tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

