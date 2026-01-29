Liste dei professori di sinistra il ministero dispone accertamenti sul caso

Il ministero dell'Istruzione ha avviato accertamenti dopo che il manifesto “La scuola è nostra” è stato affisso in diverse città italiane. Il volantino, lanciato dai militanti di destra di Azione Studentesca, ha suscitato polemiche tra i professori di sinistra e le istituzioni. Ora si cerca di capire chi abbia organizzato questa campagna e quali siano le implicazioni politiche dietro a questa diffusione.

