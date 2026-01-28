Questionario su prof di sinistra il Ministero avvia accertamenti Frassinetti | Verifica dei fatti Sarebbe iniziativa autonoma non liste di proscrizione

Il Ministero dell’Istruzione ha aperto un’indagine dopo la diffusione di un questionario online in un liceo di Pordenone. Il modulo, promosso da Azione Studentesca, chiedeva agli studenti di valutare i professori di sinistra, scatenando polemiche e critiche. La dirigente scolastica Frassinetti ha precisato che si tratta di un’iniziativa autonoma e non di una lista di proscrizione, mentre il presunto manifesto con il codice QR è stato rimosso. La vicenda ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione e sul rispetto

Un manifesto affisso in un liceo di Pordenone ha innescato un caso nazionale. Il materiale, successivamente rimosso, conteneva un codice QR che rimandava a un questionario online promosso da Azione Studentesca. Le domande poste nel form riguardavano la presenza di "professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni" e invitavano a "descrivere uno dei casi più eclatanti". La stessa iniziativa sarebbe stata riproposta in diverse città italiane. Le opposizioni parlamentari hanno reagito con durezza. Pd e Avs hanno annunciato un'interrogazione parlamentare che accusa il movimento studentesco vicino a Fratelli d'Italia di voler stilare "liste di proscrizione". Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato di aver aperto accertamenti sulle accuse di schedature nelle scuole. Il tema delle liste di proscrizione dei docenti di sinistra, promosse da Azione Studentesca, suscita attenzione e riflessione.

