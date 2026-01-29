L’ira degli studenti Allagamenti e muffa Troppe criticità in questo edificio

Gli studenti del liceo artistico “Bernardino di Betto” sono scesi in strada per protestare. Nei giorni scorsi, hanno organizzato un sit-in davanti alla scuola per denunciare le pessime condizioni dell’edificio. All’interno, allagamenti ricorrenti e muffa si sono aggiunti a problemi strutturali che richiedono interventi immediati. Gli studenti chiedono interventi concreti per mettere in sicurezza la scuola e migliorare le condizioni di studio.

Un edificio scolastico da rivedere e correggere. E' quanto dichiarano gli studenti del liceo artistico "Bernardino di Betto" che ieri hanno indetto un sit-in davanti alla scuola per manifestare le condizioni in cui versa la struttura. Sotto la pioggia battente, armati di striscioni e megafoni, i liceali hanno raccontato le cose che non vanno. La protesta nasce infatti dell'ennesimo fatto successo a scuola, quando "un nuovo allagamento ha colpito l'ala dell'edificio recentemente rinnovata, paralizzando le attività didattiche e mettendo a nudo l'inefficacia degli interventi di manutenzione - si legge in una nota diffusa dall'Unione degli studenti - La causa è un guasto strutturale e l'edificio è rimasto per oltre tre ore privo di acqua corrente, rendendo impossibile l'utilizzo dei servizi igienici e costringendo all'interruzione delle simulazioni d'esame per le classi quinte dell'indirizzo di pittura".

