L’Inter conquista una vittoria fondamentale al Signal Iduna Park. I nerazzurri battono 2-0 il Borussia Dortmund nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Dimarco e Diouf trovano i gol che tengono aperto il sogno di passare agli ottavi. La squadra di Inzaghi ora spera nei risultati degli altri match per poter proseguire la competizione.

Al Signal Iduna Park l’Inter firma una vittoria pesantissima: i nerazzurri battono 2-0 il Borussia Dortmund nell’ultima giornata della prima fase di Champions League e tengono vivo il sogno di chiudere tra le prime otto, in attesa dei risultati degli altri campi. La squadra di Cristian Chivu decide la gara nel finale con le reti di Dimarco e Diouf, premiando una prestazione di personalità e lucidità in uno degli stadi più difficili d’Europa. Una partita tesa, poi l’accelerazione nerazzurra. Il primo tempo scorre su ritmi alti ma con poche occasioni nitide. Il Dortmund prova a spingere sospinto dal proprio pubblico, l’Inter risponde con ordine, compattezza e qualche fiammata in ripartenza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Borussia Dortmund-Inter 0-2: Dimarco e Diouf tengono vivo il sogno ottavi

Questa sera al Signal Iduna Park si gioca l’ultimo turno di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter.

L’Inter affronta il Borussia Dortmund mercoledì 28 gennaio alle 21:00 al Signal Iduna Park, in una partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Borussia Dortmund-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Borussia Dortmund-Inter: Sky, Prime Video o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Chivu alla vigilia di Dortmund-Inter: Pronti dal punto di vista fisico e mentale; Pronostico Borussia Dortmund-Inter | Champions League 2025/26.

PAGELLE E TABELLINO BORUSSIA DORTMUND-INTER 0-2: Dimarco illude per qualche minuto. Bisseck è un muro, delusione BellinghamPagelle Borussia Dortmund-Inter: voti top e flop da Bisseck a Dimarco passando per Diouf e Pio Esposito fino ad Adeyemi ... calciomercato.it

Borussia Dortmund-Inter in Champions League 0-2: Dimarco e Diouf gol, i nerazzurri vincono ma vanno ai playoffUltima giornata del maxi-girone, i nerazzurri in Germania per sperare ancora nella qualificazione diretta agli ottavi di finale ... corriere.it

Voti #BorussiaDortmundInter Borussia Dortmund Kobel 6; Emre Can 5 Schoettlerback 5 Manè 6; Ryerson 6 Nmecha 6 Jo. Bellingham 5.5 Bensebaini 6; Beier 5 Fabio Silva 5; Guirassy 4.5 Subs Adeyiemi 6 Chukwuemeka 5.5 Brandt 5.5 Yan Couto 5.5 Arb. Ko x.com

Champions League: dopo 45' il Napoli la ribalta 2-1: Vergara e Hojlund. Le altre italiane ferme sullo 0-0 Borussia Dortmund-Inter 0-0, Monaco-Juventus 0-0, Napoli-Chelsea 2-1 e Union SG-Atalanta 0-0. Tutte sfide decisive Segui la diretta su rainews.it https:// - facebook.com facebook