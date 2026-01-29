Questa mattina Bologna ha ricordato Carmen Longo, la nuotatrice scomparsa in un incidente aereo. La città si è fermata per un momento di lutto e riflessione, soprattutto tra gli sportivi e nel mondo del nuoto. Ieri mattina, la piscina ha riunito amici, familiari e atleti per un omaggio semplice ma sentito, a sessant’anni dalla sua morte avvenuta a Brema. Un ricordo che ancora oggi emoziona chi l’ha conosciuta e amata.

Semplice, ma emozionante e ricca di contenuti e significati. Ieri mattina la Bologna sportiva, soprattutto quella del nuoto, si è fermata in piscina. Cadevano 60 anni dalla tragedia di Brema: l’aereo caduto in Germania, che trasportava la squadra nazionale di nuoto. Tra gli azzurri Carmen Longo, che aveva poco più di 18 anni ed era la regina della rana. L’ingresso della piscina si è trasformato quasi in un set cinematografico: le immagini in bianco e nero, i colori della Bologna attuale per onorare la memoria di una ragazza straordinaria. C’era il fratello Giuseppe, chirurgo in pensione, che aveva solo 15 anni quando perse Carmen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’incidente aereo dove mori’ la nuotatrice longo. In ricordo di Carmen a sessant’anni da Brema

Mercoledì alle 10:30, in via dello Sport a Bologna, si terrà un omaggio dedicato a Carmen Longo, la nuotatrice italiana scomparsa nel 1966.

Sono passati 60 anni da quella drammatica giornata a Brema, quando un incidente aereo costò la vita a Paolo Costoli e a diversi giovani talenti del nuoto azzurro.

Laura Cavandoli. Oggi alla Camera dei Deputati ho commemorato i 9 italiani morti nel tragico incidente aereo di Brema 60 anni fa: i nuotatori della nazionale Bruno Bianchi (22 anni), Amedeo Chimisso (19) anni, Sergio De Gregorio (19 anni), Carmen