Mercoledì alle 10,30 in via dello Sport l’omaggio alla nuotatrice azzurra scomparsa nel 1966 Sessant’anni dopo la tragedia aerea di Brema Bologna e la Sogese ricordano Carmen Longo

Mercoledì alle 10:30, in via dello Sport a Bologna, si terrà un omaggio dedicato a Carmen Longo, la nuotatrice italiana scomparsa nel 1966. L’evento ricorda la tragedia aerea di Brema, avvenuta esattamente sessant’anni fa. Bologna e la Sogese vogliono rendere omaggio alla memoria di Carmen Longo, simbolo dello sport italiano e vittima di quella tragica vicenda.

Sono passati sessant’anni da quel 28 gennaio 1966. Dalla tragedia che si consumò sul cielo di Germania. Il volo Lufthansa 005 si schianta in fase di atterraggio all’aeroporto di Brema, spezzando le vite dell’intera selezione azzurra di nuoto. Tra le persone scomparse una ragazza di Bologna, Carmen Longo, orgoglio del nuoto delle Due Torri nonché brillante studentessa del liceo Minghetti. Carmen, che era nata a Bologna il 16 agosto 1947, era una campionessa nella specialità rana. Aveva vinto, nel 1965, quattro titoli assoluti nei 100 e 200 e, sulla doppia distanza, aveva ritoccato il primato italiano della specialità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

