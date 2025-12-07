Liliana Segre alla Prima | opera scandalosa ma mi interessa Gli applausi? Sono io voglio bene alla Scala
Milano, 7 dicembre 2025 – È stata salutata da un applauso del pubblico la senatrice a vita Liliana Segre al suo ingresso nel palco centrale della Scala di Milano, che quest'anno ha aperto la stagione lirica con 'Una lady Macbeth nel distretto di Mcensk' diretta da Riccardo Chailly, al suo dodicesimo e ultimo 7 dicembre come direttore musicale del teatro. Il maestro, applaudito al suo ingresso, ha diretto l'inno di Mameli con tutto il pubblico che si è alzato e ha anche timidamente cantato. Liliana Segre e gli applausi alla Prima: "Voglio bene alla Scala" Alla fine del primo atto la senatrice a vita ha risposto ai cronisti che le hanno domandato un’opinione sull’opera scaligera: “Dovrei rispondere in tre tappe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
