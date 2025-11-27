Tar Puglia | niente licenza per l’apertura di un centro scommesse in un bar Confermata la decisione della questura di Taranto
Di seguito un comunicato diffuso da Agipro: Il Tar Puglia ha confermato la decisione della Questura di Taranto di negare la licenza per l’apertura di un centro scommesse all’interno di un bar. Come riporta Agipronews, a motivare la scelta dei giudici è la potenziale inaffidabilità della società richiedente e il rischio che l’attività potesse essere gestita, di fatto, per “interposta persona” da un soggetto privo dei requisiti di legge. Come spiega il Tribunale Amministrativo, nel corso di diversi controlli la polizia ha trovato nel locale la stessa persona che in passato aveva gestito irregolarmente un centro scommesse nello stesso immobile, attività per la quale erano già stati adottati un provvedimento di sospensione e, successivamente, di revoca della licenza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
