Progetto europeo per giovani amministratori l’assessore Accurso Tagano selezionato da Anci

L’assessore comunale Riccardo Accurso Tagano è stato selezionato dall’Associazione nazionale comuni italiani per partecipare al progetto europeo dedicato ai giovani amministratori under 35, un percorso di formazione internazionale che coinvolge le principali realtà istituzionali del continente.Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

