Libertas Nuoto Novara terza al 19° Trofeo Gs Aragno di Genova

Da novaratoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Libertas Nuoto Novara ha conquistato il terzo posto nella classifica a squadre al 19° Trofeo

Successi, podi in serie e terzo posto nella classifica a squadre per la Libertas Nuoto Novara al 19° Trofeo "Gs Aragno" andato in scena dal 23 al 25 gennaio scorso nella piscina I Delfini di Genova Prà. Solo la vincitrice Superba Nuoto e la Nuoto Uisp 2003 Cesena, seconda, su un totale di 32.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Libertas Nuoto Novara

La Libertas Nuoto Novara brilla ai Regionali di "sincro"

La Libertas Nuoto Novara ha ottenuto risultati significativi ai Campionati piemontesi di nuoto sincronizzato, con una medaglia d'oro e una di bronzo nelle categorie Juniores e Assolute.

Da Torino a Verona, le sincronette della Libertas Nuoto Novara tornano a brillare

Le sincronette della Libertas Nuoto Novara sono tornate a farsi vedere in gara.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Libertas Nuoto Novara

Argomenti discussi: La Libertas Nuoto Novara brilla ai Regionali di sincro; Libertas Nuoto Novara protagonista a Genova: terzo posto a squadre al Trofeo Gs Aragno; Nuoto: Trofeo Aragno alla Superba Nuoto. Domenica in vasca gli Esordienti; Trofeo Aragno: numerosi i record battuti, tra le società primeggia la Superba.

libertas nuoto novara terzaDa Torino a Verona, le sincronette della Libertas Nuoto Novara tornano a brillareLe ondine novaresi ai vertici sia nella manifestazione regionale obbligatori per Esordienti A e Ragazze, sia nella prova interregionale Nord Italia in Veneto per la categoria Propaganda ... today.it

La Libertas Nuoto Novara brilla ai Regionali di sincroUna medaglia d'oro e una di bronzo ai Campionati piemontesi di nuoto sincronizzato Juniores e Assolute per la Libertas Nuoto Novara. Primo posto Assoluto nell'esercizio libero di squadra, a tema lady ... novaratoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.