Libertas Nuoto Novara terza al 19° Trofeo Gs Aragno di Genova

La Libertas Nuoto Novara ha conquistato il terzo posto nella classifica a squadre al 19° Trofeo

Successi, podi in serie e terzo posto nella classifica a squadre per la Libertas Nuoto Novara al 19° Trofeo "Gs Aragno" andato in scena dal 23 al 25 gennaio scorso nella piscina I Delfini di Genova Prà. Solo la vincitrice Superba Nuoto e la Nuoto Uisp 2003 Cesena, seconda, su un totale di 32.🔗 Leggi su Novaratoday.it

La Libertas Nuoto Novara ha ottenuto risultati significativi ai Campionati piemontesi di nuoto sincronizzato, con una medaglia d'oro e una di bronzo nelle categorie Juniores e Assolute.

Le sincronette della Libertas Nuoto Novara sono tornate a farsi vedere in gara.

Da Torino a Verona, le sincronette della Libertas Nuoto Novara tornano a brillareLe ondine novaresi ai vertici sia nella manifestazione regionale obbligatori per Esordienti A e Ragazze, sia nella prova interregionale Nord Italia in Veneto per la categoria Propaganda ... today.it

La Libertas Nuoto Novara brilla ai Regionali di sincroUna medaglia d'oro e una di bronzo ai Campionati piemontesi di nuoto sincronizzato Juniores e Assolute per la Libertas Nuoto Novara. Primo posto Assoluto nell'esercizio libero di squadra, a tema lady ... novaratoday.it

