Libertas Nuoto Novara terza al 19° Trofeo Gs Aragno di Genova
La Libertas Nuoto Novara ha conquistato il terzo posto nella classifica a squadre al 19° Trofeo
Successi, podi in serie e terzo posto nella classifica a squadre per la Libertas Nuoto Novara al 19° Trofeo "Gs Aragno" andato in scena dal 23 al 25 gennaio scorso nella piscina I Delfini di Genova Prà. Solo la vincitrice Superba Nuoto e la Nuoto Uisp 2003 Cesena, seconda, su un totale di 32.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondimenti su Libertas Nuoto Novara
La Libertas Nuoto Novara brilla ai Regionali di "sincro"
La Libertas Nuoto Novara ha ottenuto risultati significativi ai Campionati piemontesi di nuoto sincronizzato, con una medaglia d'oro e una di bronzo nelle categorie Juniores e Assolute.
Da Torino a Verona, le sincronette della Libertas Nuoto Novara tornano a brillare
Le sincronette della Libertas Nuoto Novara sono tornate a farsi vedere in gara.
Ultime notizie su Libertas Nuoto Novara
Argomenti discussi: La Libertas Nuoto Novara brilla ai Regionali di sincro; Libertas Nuoto Novara protagonista a Genova: terzo posto a squadre al Trofeo Gs Aragno; Nuoto: Trofeo Aragno alla Superba Nuoto. Domenica in vasca gli Esordienti; Trofeo Aragno: numerosi i record battuti, tra le società primeggia la Superba.
Da Torino a Verona, le sincronette della Libertas Nuoto Novara tornano a brillareLe ondine novaresi ai vertici sia nella manifestazione regionale obbligatori per Esordienti A e Ragazze, sia nella prova interregionale Nord Italia in Veneto per la categoria Propaganda ... today.it
La Libertas Nuoto Novara brilla ai Regionali di sincroUna medaglia d'oro e una di bronzo ai Campionati piemontesi di nuoto sincronizzato Juniores e Assolute per la Libertas Nuoto Novara. Primo posto Assoluto nell'esercizio libero di squadra, a tema lady ... novaratoday.it
Ragazzi Nazionale FIN 2° Giornata - 2° Fase Alma Nuoto Libertas Roma Eur PN 25 - 4 Partiamo bene e teniamo il primo tempo, che si chiude sul 6–3 per i padroni di casa. Poi emerge con forza l’enorme divario tecnico tra le due squadre: l'Alma pr facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.