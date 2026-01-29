L' egemonia culturale resiste solo in classe

L’egemonia culturale della sinistra nel mondo della musica pop sembra ormai un ricordo. Da quando Berlusconi ha rivoluzionato la televisione commerciale, portando in casa gli stereotipi dello show americano, del cabaret e dello sport come fenomeno di costume, il panorama è cambiato. La grande rivoluzione digitale e le nuove generazioni hanno spostato l’attenzione, lasciando i valori di un tempo più confinati nelle aule scolastiche che nel cuore degli ascoltatori.

È dai tempi di “Drive In” che l’egemonia culturale della sinistra nel pop è finita, la grande rivoluzione fu quella della tv commerciale di Silvio Berlusconi che introdusse nell’immaginario gli elementi dello show americano, del cabaret, dello sport come fenomeno di costume. Ai compagni sono rimasti i santuari della presunta editoria colta (che non vende) e il fortino dell’università e della scuola di ogni ordine e grado, ad eccezione delle elementari che ancora resistono, nonostante i ripetuti assalti di incompetenti di varia natura e colore. Salvo le maestre, il resto della truppa (con eroiche singolarità) è arruolato nella legione dei post-marxisti che al ’68 devono il posto, la carrierina, l’influenza sulla formazione degli italiani del domani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L’affermazione dell’egemonia culturale da parte della destra sui ceti popolari rappresenta un mutamento significativo nel panorama politico e sociale italiano.

Le proposte di introdurre lezioni militari nelle scuole hanno suscitato dibattiti tra politica e società.

