Le proposte di introdurre lezioni militari nelle scuole hanno suscitato dibattiti tra politica e società. Ara, rappresentante di un’area moderata, evidenzia la necessità di un filtro e critica l’egemonia culturale del governo. La Lega invece denuncia un’ideologia di sinistra negli istituti scolastici. Questi temi riflettono le tensioni sul ruolo dell’educazione e sulla percezione della guerra tra le nuove generazioni.

Bologna, 29 dicembre 2025 – “Frequentando le scuole vedo che i nostri ragazzi si stanno riabituando all’idea della guerra come atto ineluttabile e credo che questa sia la cosa più grave”. Lo afferma l’assessore alla Scuola e all’Educazione alla pace e non violenza del Comune di Bologna, Daniele Ara, partecipando alla presentazione delle iniziative promosse per l’1 gennaio dalla Rete pace e nonviolenza dell’Emilia-Romagna, il cui evento clou sarà la marcia della pace del primo dell’anno con l’arcivescovo Matteo Zuppi, l’ex presidente Ucoii Yassine Lafram, il rabbino Jeremy Milgrom, attivista per i diritti umani e residente a Tel Aviv, il presidente della Comunità ebraica di Bologna Daniele De Paz e il sindaco Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lezioni militari nelle scuole, Ara frena: “Serve un filtro, dal governo egemonia culturale”. Lega: “Negli istituti ideologia di sinistra”

Leggi anche: Albanese, lezioni nelle scuole toscane: Valditara dispone ispezioni in due istituti

Leggi anche: Coltelli nelle scuole di Napoli, Carabinieri con i metal detector per prevenire l’introduzione negli istituti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ara: “I militari chiedono di fare lezioni a scuola ma serve un filtro. Non ci si abitui alla guerra” - L’assessore di Bologna sull’educazione alla pace: “Non possiamo dare a giovani l’idea che il riarmo sia ineluttabile” ... msn.com