Egemonia culturale? La destra conquista i ceti pop | ed è uno choc per la sinistra chic

L’affermazione dell’egemonia culturale da parte della destra sui ceti popolari rappresenta un mutamento significativo nel panorama politico e sociale italiano. Dopo anni di predominio culturale della sinistra, la conquista delle aree meno abbienti si configura come uno choc per il mondo progressista. Questo processo solleva interrogativi sulla capacità della sinistra di mantenere il consenso tra le classi subalterne e di rinnovare le proprie strategie culturali e politiche.

Il duello per l’egemonia alla fine la destra l’ha vinto. Sulla “ rive droite ” gli intellettuali d’area da decine di anni si scervellano, dibattono, persino litigano alla cerca della via che porta al sospirato «dominio intellettuale e morale» teorizzato da Gramsci: al «consenso delle classi subalterne, facendole aderire alla propria visione del mondo attraverso la cultura (scuola, media, istituzioni)». L’egemonia sociale meglio della dibattuta egemonia culturale. E invece, arrivata alla guida del governo, la destra si trova in mano l’egemonia sociale; la quale, in verità, ha poco a che fare con piani di conquista e strategie culturali ipotizzate in dozzine di convegni, riviste e assemblee; ha invece tutto a che fare con la praxis di governo, con le priorità che Giorgia Meloni sì è data e ha messo davanti a sé e al suo esecutivo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Lezioni militari nelle scuole, Ara frena: "Serve un filtro, dal governo egemonia culturale". Lega: "Negli istituti ideologia di sinistra"

