Lega | Sacconi ' dopo morte Biagi Maroni accelerò riforma lavoro'

Dopo l’omicidio di Marco Biagi, Maroni decise di accelerare la riforma del lavoro. La morte del professore cambiò il ritmo del governo e rafforzò la volontà di portare avanti le modifiche promesse, nonostante le polemiche e le tensioni di quel periodo.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il nostro entusiasmo, la convinzione di poter realizzare un salto riformatore importante nonostante il clima di odio subito scatenato contro di noi, si scontrò presto con la morte di Marco Biagi. Dolore rabbia, senso di colpa si mescolarono in quei giorni. La reazione di Roberto fu a quel punto quella di voler accelerare la riforma nel nome di colui che aveva pagato il prezzo più alto per averla disegnata non senza passare per un patto sociale enfaticamente dedicato all'Italia che riuscimmo a far sottoscrivere da 36 su 37 organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori partecipanti al tavolo tranne una, lascio a voi immaginare". 🔗 Leggi su Iltempo.it

