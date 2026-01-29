Lega | Giorgetti ' Maroni cerniera tra partito e istituzioni'

Roberto Maroni ha sempre avuto un ruolo importante nella Lega. Giorgetti lo definisce una “cerniera” tra il partito e le istituzioni, sottolineando come la sua presenza abbia facilitato i rapporti tra i due mondi. Oggi, alla presentazione dei suoi discorsi politici a Montecitorio, si è parlato anche di questa sua funzione chiave all’interno del movimento.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni ha rappresentato "una cerniera tra Lega e istituzioni". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio dei 'Discorsi politici e parlamentari di Roberto Maroni'. "Una cerniera tra politica e le istituzioni -ha ribadito l'esponente dell'Esecutivo- che si costruisce sulla credibilità e sull'autorevolezza che è riuscito a costruirsi il Bobo in tanti anni nelle Istituzioni, riconosciuta soprattutto dagli avversari politici". Giorgetti ha quindi evidenziato la "competenza", la "capacità politica, di dialogo, di trovare soluzioni, di dare soluzioni, riconosciuta", che "lo fa diventare l'interlocutore privilegiato da un lato e poi naturalmente gli permette di arrivare alle cariche ricordate nel corso di tutta la sua esperienza politica".

