A Roma, Roberto Maroni e Pinuccio Tatarella sono stati due figure chiave nel primo Governo di Berlusconi. Maroni, che ricoprì il ruolo di vicepresidente del Consiglio, si dimostrò competente e affidabile, secondo quanto ricorda chi ha vissuto quei tempi. Tatarella, che si definì il

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni, nel primo Governo di Silvio Berlusconi, "fece bene e anche benissimo il vicepresidente del Consiglio insieme all'altro vicepresidente che era Pinuccio Tatarella, che "si autodefinì, si proclamò il 'ministro dell'armonia', ma proprio con Bobo Maroni dette un esempio di armonia, cioè di collaborazione serena, costruttiva". Lo ha ricordato Gianni Letta, in occasione della presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio dei 'Discorsi politici e parlamentari' di Roberto Maroni. "Andavano sempre in coppia, quasi dovessero esercitare insieme la funzione di vicepresidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lega: Letta, 'Maroni e Tatarella vicepremier esempio di armonia'

Approfondimenti su Maroni Tatarella

Roberto Maroni ha sempre avuto un ruolo importante nella Lega.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maroni Tatarella

Argomenti discussi: Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari, presentazione del libro; Roberto Maroni – Discorsi politici e parlamentari presentazione del libro.

Lega: Giorgetti, 'Maroni cerniera tra partito e istituzioni'Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni ha rappresentato una cerniera tra Lega e istituzioni. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della presentazione n ... msn.com

**Pensioni: G. Letta, 'se Prodi non avesse cambiato legge Maroni non avremmo avuto la Fornero'**Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Se Prodi non avesse cambiato subito dopo arrivato al Governo la riforma delle pensioni varata dal ministro del Lavoro, Roberto Maroni, forse ci saremmo risparmiati la Fo ... iltempo.it

Caos Lega sul destino di Vannacci, il generale pronto a lanciare l’Afd italiana: Zaia incalza Salvini tra tensioni e smentite Il nuovo partito - https://www.ilriformista.it/caos-lega-sul-destino-di-vannacci-il-generale-pronto-a-lanciare-lafd-italiana-zaia-incalza-salvin facebook