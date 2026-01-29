LeBron James scoppia a piangere in campo crollo emotivo improvviso | cosa è successo in NBA

Durante la partita tra Lakers e Cleveland, LeBron James ha avuto un crollo emotivo improvviso. Il campione, nel suo ritorno in Ohio, ha iniziato a piangere in campo, lasciando tutti di sasso. A 41 anni, sembra che questa sia forse l’ultima volta che indossa la maglia dei Lakers in un match così importante nella sua carriera.

Notte di emozioni fortissime per LeBron James nel suo ritorno a Cleveland coi Lakers, forse per l'ultima volta in carriera visti i 41 anni.

