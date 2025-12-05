Più Nba Finals giocate che partite sotto i dieci punti | l’assurda statistica di Lebron James
120-120, ultimi secondi di partita. LeBron James riceve palla e anziché tirare, la scarica all’angolo a Rui Hachimura. Tripla del compagno e vittoria in trasferta a Toronto dei Los Angeles Lakers. Vittoria emozionante, ma storica. Lo è perché dopo dopo una striscia di ben 1297 partite con almeno dieci punti segnati in Nba in regular season, Lebron James ha chiuso con 8 punti a referto. La striscia di prestazioni consecutive in doppia cifra di LeBron era cominciata il 6 gennaio del 2007, cioè dopo la penultima gara di regular season della sua carriera in cui non era riuscito ad arrivare alla soglia dei 10 punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
