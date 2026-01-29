Le urla e le coltellate | uccisa una donna grave in ospedale un uomo italiano Omicidio-giallo a Bellinzona

Questa notte a Bellinzona una donna è stata trovata morta con segni di coltellate. Un uomo italiano è rimasto ferito ed è ora in ospedale in condizioni gravi. La polizia cantonale ha già avviato le indagini per chiarire cosa sia successo, ma finora nessun sospetto è stato fermato. La scena del delitto si trova in un’abitazione della città, e gli agenti stanno ascoltando testimoni e cercando tracce. La comunità è sotto choc per quanto accaduto.

Como, 29 gennaio 2026 – La scoperta della d rammatica aggressione, e l’intervento della Polizia Cantonale, sono avvenuti alle 3.30 di notte, in un appartamento al terzo piano di una palazzina di sei unità in via Mirasole, a Bellinzona in Canton Ticino. Al suo interno, gli agenti e i soccorritori hanno trovato due persone coperte di sangue, una donna e un uomo. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna, una cittadina svizzera di 46 anni, è morta a causa di gravissime ferite provocate con un’arma da taglio, mentre l’uomo, 61 ann i svizzero di origine italiana, è stato trasportato in ambulanza in ospedale ed è stat o ricoverato in gravi condizioni, anche lui con ferite da coltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le urla e le coltellate: uccisa una donna, grave in ospedale un uomo italiano. Omicidio-giallo a Bellinzona Approfondimenti su Bellinzona Ucciso Uccisa una donna a Bellinzona, grave un italiano: fermato un 24enne svizzero La notte a Bellinzona si è trasformata in tragedia. Omicidio in Canton Ticino: donna uccisa dopo una lite, grave 61enne italiano. Fermato 24enne svizzero Un omicidio ha sconvolto Bellinzona. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bellinzona Ucciso Argomenti discussi: La vicina di casa dei Carlomagno: Ho sentito le urla della sorella e ho capito che si erano uccisi; Tamponamento e poi le urla contro la Polizia; Il via vai di inquilini, le urla, le tante domande; Le cose non dette – Gabriele Muccino torna con un film caoticamente corale, ma qualche scena stecca di brutto. Abbracci, urla e ironia, le prime reazioni dei Big di SanremoUrla di entusiasmo, abbracci e un pizzico di ironia nei primi post sui social dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo, appena ufficializzati da Carlo Conti al Tg1. Incontenibile l'entusiasmo ... ansa.it Tamponamento e poi le urla contro la poliziaGROSSETO Un tamponamento di lieve entità, avvenuto in via Manetti, si è trasformato in un’accesa lite culminata con l’intervento e ... msn.com Funzionario di banca, 36 anni, si è presentato in commissariato ed è indagato per omicidio stradale. «Mi è sembrato di passare sopra un dosso. Ma non ho sentito urla» - facebook.com facebook

