Uccisa una donna a Bellinzona grave un italiano | fermato un 24enne svizzero

La notte a Bellinzona si è trasformata in tragedia. Una donna è stata trovata uccisa, mentre un italiano è rimasto gravemente ferito. La polizia ha già fermato un 24enne svizzero, sospettato del delitto. La dinamica resta da chiarire, ma gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per capire cosa sia successo.

Un fatto di sangue avvenuto nella notte a Bellinzona si è concluso con una donna morta e un uomo ricoverato in gravi condizioni. È quanto comunica la polizia cantonale, intervenuta oggi poco prima delle 3.30 in un appartamento di via Mirasole.Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia.🔗 Leggi su Quicomo.it

Una donna è stata uccisa e un uomo italiano è rimasto gravemente ferito durante una lite a Bellinzona, nel Canton Ticino.

Un donna uccisa e un italiano ferito a Bellinzona, fermato un 24enneUna donna svizzera di 46 anni è stata uccisa mentre un italiano di 61 anni è ricoverato in gravi condizioni a causa delle grave ferite. Tutti e due sono stati trovati in un appartamento a Bellinzona, ... msn.com

