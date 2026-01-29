Le reazioni alle confessioni choc di Ciro Solimeno inizia la scelta di Cristiana a UeD

Da tutto.tv 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, trasmessa giovedì 29 gennaio, si è parlato solo di Trono Classico. Ciro Solimeno ha fatto delle confessioni che hanno scosso il pubblico e i partecipanti. La discussione si è concentrata sulle sue parole e sulle conseguenze che potrebbero avere sulla scelta di Cristiana, che ha deciso di iniziare un percorso con lui. La puntata è stata ricca di emozioni e colpi di scena.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 29 gennaio, si è parlato esclusivamente di Trono Classico. In primis è andato in onda il filmato in cui Ciro Solimeno ha raccontato dei retroscena sul precedente percorso fatto nel programma con Martina De Ioannon. Successivamente, poi, si è passati alla scelta di Cristiana Anania.  Ciro Solimeno svela retroscena sul Trono di Martina De Ioannon: le reazioni. Oggi a Uomini e Donne Ciro Solimeno ha raccontato quando durante il Trono di Martina De Ioannon lui e la tronista si sentivano in segreto, alle spalle della redazione del programma e di Gianmarco Steri. 🔗 Leggi su Tutto.tv

le reazioni alle confessioni choc di ciro solimeno inizia la scelta di cristiana a ued

© Tutto.tv - Le reazioni alle confessioni choc di Ciro Solimeno, inizia la scelta di Cristiana a UeD

Approfondimenti su Ciro Solimeno

Anticipazioni UeD: Cristiana fa la scelta, confessione choc di Ciro, Gemma sbotta

Nella registrazione del 12 gennaio di Uomini e Donne si sono susseguite diverse novità.

Segnalazioni su Ciro Solimeno e Alessia di UeD: incontri, agenzie e grandi dubbi

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ciro Solimeno

Argomenti discussi: IRAN - Rapporto Hrana sul 27° giorno di proteste: 5.137 morti confermati, 12.904 ancora sotto inchiesta; Il sacerdote virtuale Padre Justin che ascolta le confessioni delle persone e offre loro il perdono si scontra con le reazioni negative sui social media; Giubileo, Roma abbraccia i giovani: Pellegrini di speranza. Cosa sapere: palco, confessioni, divieti di sosta e come raggiungere Tor...

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.