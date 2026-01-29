Le reazioni alle confessioni choc di Ciro Solimeno inizia la scelta di Cristiana a UeD

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, trasmessa giovedì 29 gennaio, si è parlato solo di Trono Classico. Ciro Solimeno ha fatto delle confessioni che hanno scosso il pubblico e i partecipanti. La discussione si è concentrata sulle sue parole e sulle conseguenze che potrebbero avere sulla scelta di Cristiana, che ha deciso di iniziare un percorso con lui. La puntata è stata ricca di emozioni e colpi di scena.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 29 gennaio, si è parlato esclusivamente di Trono Classico. In primis è andato in onda il filmato in cui Ciro Solimeno ha raccontato dei retroscena sul precedente percorso fatto nel programma con Martina De Ioannon. Successivamente, poi, si è passati alla scelta di Cristiana Anania. Ciro Solimeno svela retroscena sul Trono di Martina De Ioannon: le reazioni. Oggi a Uomini e Donne Ciro Solimeno ha raccontato quando durante il Trono di Martina De Ioannon lui e la tronista si sentivano in segreto, alle spalle della redazione del programma e di Gianmarco Steri.

