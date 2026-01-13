Anticipazioni UeD | Cristiana fa la scelta confessione choc di Ciro Gemma sbotta

Nella registrazione del 12 gennaio di Uomini e Donne si sono susseguite diverse novità. Cristiana Anania ha annunciato la sua scelta, mentre Ciro Solimeno ha condiviso una confessione inaspettata. Inoltre, Gemma Galgani ha mostrato un’immediata reazione. Questi eventi segnano un momento importante per il programma, offrendo spunti di discussione tra i fan e gli appassionati del format.

La registrazione del 12 gennaio di Uomini e Donne è stata caratterizzata da tanti colpi di scena. Come già preannunciato, Cristiana Anania ha compiuto la sua scelta, ma anche al Trono di Ciro Solimeno ci sono stati dei momenti degni di nota. Passando alle vicende del Trono Over, invece, Gemma Galgani ha sbottato nuovamente contro Mario Lenti, mentre per una coppia è saltata l'uscita a causa di alcune problematiche. Gemma Galgani contro Mario Lenti, seconde chance e uscite mancate al Trono Over di UeD. Le anticipazioni della registrazione del 12 gennaio 2026 di Uomini e Donne, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che si è cominciati da Gemma Galgani.

