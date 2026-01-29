Le proposte dell’UE per bagagli a mano extra gratuiti sugli aerei sono un’idea folle secondo easyJet

EasyJet definisce “folle” la proposta dell’UE di permettere bagagli a mano extra gratis su tutti i voli europei. L’azienda aeroportuale avverte che, se la legge passerà, ci saranno più ritardi e costi più alti per i passeggeri. La compagnia si oppone fermamente all’idea, che potrebbe cambiare radicalmente le regole dei viaggi aerei.

EasyJet ha definito la proposta di imporre l’introduzione gratuita di bagagli a mano aggiuntivi sugli aerei in tutta Europa un’idea “folle”, minacciando aumenti tariffari e ritardi dei voli nel caso in cui la legge venga approvata. La scorsa settimana, il Parlamento Europeo ha votato a larga maggioranza per garantire a tutti i passeggeri il diritto di portare a bordo un piccolo bagaglio a mano, oltre ai bagagli gratuiti da posizionare sotto il sedile attualmente consentiti. Per Kenton Jarvis, amministratore delegato di easyJet, concedere a tutti i passeggeri il diritto a un bagaglio a mano aggiuntivo gratuito sarebbe «una folle legislazione europea» e «terribile per il consumatore». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

easyJet Paese

