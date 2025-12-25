Sviluppare Starfield è stata un’idea incredibilmente folle secondo un director di Bethesda

Sviluppare Starfield non è stato un semplice passo evolutivo, ma un vero salto nel vuoto. A dirlo è Emil Pagliarulo, design director di Bethesda, che ha definito il progetto “ un’idea incredibilmente folle ” per uno studio che non aveva mai realizzato prima un gioco di ruolo ambientato nello spazio. Un rischio enorme, affrontato però con piena consapevolezza. Secondo Pagliarulo, proprio l’assenza di precedenti rendeva Starfield un progetto necessario. Un atto di coraggio creativo più che una scelta strategica. Parlando del processo di sviluppo nel corso di una nuova intervista con GamesRadar, Pagliarulo spiega che Bethesda non costruisce i propri giochi pensando a come sarà l’industria tra dieci anni o a quanti milioni di giocatori li proveranno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

