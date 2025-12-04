Rush Hour 4 è una pessima idea secondo Hollywood ma Paramount sborserà un budget folle

Secondo l'opinione di diverse personalità di Hollywood, dare il via libera a un quarto film del franchise riportando a bordo il controverso regista Brett Ratner sarebbe davvero un'idea pessima Il mese scorso l'industria hollywoodiana è stata colta di sorpresa dalla notizia che Rush Hour 4, sarebbe stato ufficialmente realizzato. Ciò è avvenuto in seguito a una notizia secondo cui Donald Trump avrebbe chiesto a Larry Ellison, padre del CEO di Paramount Skydance David Ellison, di rilanciare la saga con un altro capitolo. Ebbene, Hollywood non avrebbe accolto con molto entusiasmo quest'ultimo aggiornamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Rush Hour 4 è una "pessima idea" secondo Hollywood, ma Paramount sborserà un budget folle

