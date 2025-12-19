mostra alla galleria beligatti con le opere degli studenti

Vieni a scoprire le straordinarie opere degli studenti delle Scuole di Arti Visive e Fotografia dell’Accademia di Macerata, ora in mostra alla Galleria Beligatti in via Mozzi. L’esposizione

Opere di studenti e studentesse delle Scuole del Dipartimento di arti visive e fotografia dell’ Accademia di belle arti di Macerata ad arricchire i nuovi spazi della rinnovata Galleria Belvedere Beligatti in via Mozzi: è l’esposizione " Overture ", promossa dal Comune di Macerata – assessorato all’Urbanistica e curata dai docenti delle scuole di Decorazione, Grafica d’Arte, Illustrazione, Pittura, Scultura e Fotografia, con inaugurazione in programma oggi alle 16.30. "Con questa iniziativa – dichiara l’assessore all’Urbanistica, Silvano Iommi – intendiamo consolidare l’idea di uno spazio ritrovato e restituito alla città grazie a un importante investimento Pnrr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

