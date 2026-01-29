Le pagelle di Dortmund-Inter | Dimarco da sballo 7,5 Che flop Guirassy | 4,5

Il match tra Borussia Dortmund e Inter si è concluso con alcune sorprese inaspettate. Federico Dimarco ha brillato come non mai, ricevendo un 7,5 e dimostrando di essere in grande forma. Al contrario, Guirassy si è rivelato un flop, con un voto di 4,5. Tra i nerazzurri, Bonny ha deluso, anche se partiva come titolare. Un risultato che lascia molte domande in vista delle prossime partite.

Federico in versione Re Mida: tutto quello che tocca diventa oro. Ma fra i nerazzurri tradisce Bonny, titolare e insufficiente. Diouf ottimo ingresso, Jobe Bellingham non ha il talento del fratello. Eppure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le pagelle di Dortmund-Inter: Dimarco da sballo, 7,5. Che flop Guirassy: 4,5 Approfondimenti su Dortmund Inter Borussia Dortmund-Inter, le pagelle: Dimarco (7) non sbaglia neanche in Europa, Bisseck (6,5) vivace L’Inter di Chivu vince 2-0 contro il Borussia Dortmund, ma non basta per passare il turno. Pagelle Borussia Dortmund-Inter: Dimarco incanta, Bisseck domina L’Inter torna a casa con una vittoria importante, vincendo in trasferta contro il Borussia Dortmund. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Dortmund Inter Argomenti discussi: Bisseck 8, Dimarco 7.5: le pagelle dei giocatori dell'Inter contro il Borussia Dortmund; The Bold Champions, le pagelle | L’Inter fa sempre cilecca (5); Inter-Arsenal 1-3, le pagelle: incubo Bastoni (5), Lautaro non incide (5,5). Sucic (6,5) e Pio Esposito (6,5) il nuovo che avanza; Inter-Pisa 6-2: le pagelle dei nerazzurri, Dimarco cambia l'inerzia del match. Borussia Dortmund-Inter, le pagelle: Dimarco (7) non sbaglia neanche in Europa, Bisseck (6,5) vivaceUna grande Inter batte per 2-0 il Borussia Dortmund ma non basta: gli uomini di Chivu, complici i risultati degli altri campi, chiudono la League Phase al 10° posto, dopo aver sfiorato ... ilmessaggero.it Borussia Dortmund-Inter 0-2, le pagelle: Bisseck straripante, Dimarco artistaRisultato finale: Borussia Dortmund-Inter 0-2 INTER (a cura di Daniele Najjar) Sommer 6,5 - Uscita salva-tutto su Adeyemi, arma in più nell'impostazione. tuttomercatoweb.com DIMARCO E DIOUF MANDANO K.O IL BORUSSIA DORTMUND L'Inter vince contro il Borussia Dortmund grazie alla rete di Federico Dimarco all'81'. Su calcio piazzato, il nerazzurro supera la barriera con un tiro di mancino. Diouf al 94' raddoppia il risultato. - facebook.com facebook L’Inter vince in casa del Borussia Dortmund ma non rientra fra le prime 8 Vittoria in trasferta per Chivu che chiude al 10° posto la League Phase: il golazo su punizione di Dimarco all’80’ e la seconda rete di Diouf in maglia nerazzurra in pieno recupero non s x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.