Le pagelle di Dortmund-Inter | Dimarco da sballo 7,5 Che flop Guirassy | 4,5

29 gen 2026

Il match tra Borussia Dortmund e Inter si è concluso con alcune sorprese inaspettate. Federico Dimarco ha brillato come non mai, ricevendo un 7,5 e dimostrando di essere in grande forma. Al contrario, Guirassy si è rivelato un flop, con un voto di 4,5. Tra i nerazzurri, Bonny ha deluso, anche se partiva come titolare. Un risultato che lascia molte domande in vista delle prossime partite.

Federico in versione Re Mida: tutto quello che tocca diventa oro. Ma fra i nerazzurri tradisce Bonny, titolare e insufficiente. Diouf ottimo ingresso, Jobe Bellingham non ha il talento del fratello. Eppure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

