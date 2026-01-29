Borussia Dortmund-Inter le pagelle | Dimarco 7 non sbaglia neanche in Europa Bisseck 6,5 vivace

L’Inter di Chivu vince 2-0 contro il Borussia Dortmund, ma non basta per passare il turno. Dimarco si conferma tra i migliori con un bel 7, senza sbagliare nulla anche in Europa. Bisseck si distingue per energia, con un 6,5. La squadra italiana chiude la fase a gironi al 10° posto, complici anche gli altri risultati.

Una grande Inter batte per 2-0 il Borussia Dortmund ma non basta: gli uomini di Chivu, complici i risultati degli altri campi, chiudono la League Phase al 10° posto, dopo aver sfiorato per qualche minuto la top 8, e giocheranno i playoff. Decidono il match le reti di Dimarco all'81', con una punizione magistrale dal limite dell'area, e quella di Diouf, arrivata in pieno recupero, con un tiro deviato che spiazza Kobel. Ecco le pagelle di Borussia Dortmund - Inter. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

