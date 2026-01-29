Martedì sera il Cenacolo degli Agostiniani a Empoli ha ospitato la prima edizione di

Tutto esaurito, nel segno della memoria. Un pubblico giovane, attento, presente e impegnato ha riempito la sala del Cenacolo degli Agostiniani a Empoli per assistere martedì alla prima edizione di "Note per l’Olocausto". Il " Giorno della Memoria " è stato così un’occasione per lasciarsi accompagnare dalla musica del Centro Attività Musicali di Empoli e dalla voce di Amelia Eckstein in un viaggio emozionante e toccante nella storia della deportazione. Parole, musica e versi per ricordare. Una conferenza concerto per conoscere le musiche composte dai deportati, le loro vicende consumate all’interno dei campi di sterminio, uno spettacolo per vivere in prima persona quello che quei musicisti hanno provato nel comporre melodie e suonare le note della speranza negli anni di prigionia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le musiche dei deportati risuonano nel Cenacolo

