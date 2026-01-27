Le voci dei deportati per ricordare | La memoria affidata agli studenti
L'articolo analizza l'importanza di ricordare le testimonianze dei deportati, sottolineando il ruolo degli studenti nel preservare la memoria storica. Attraverso queste voci, si intende mantenere vivo il ricordo delle sofferenze e delle ingiustizie del passato, affinché tali eventi non siano dimenticati e si possa promuovere un impegno per la pace e la tolleranza.
"Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici: considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no". Le parole di Primo Levi scuotono l’anima ogni volta che le ripetiamo nella nostra mente. Come tutti gli anni il Giorno della Memoria a Comacchio è organizzata dall’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e coincide con la commemorazione dell’eccidio del Parco Resistenza dove il 29 gennaio del 1945 per mano degli occupanti nazisti fascisti furono barbaramente trucidati Edgardo Fogli, Giuseppe Ghirardelli, Vittorio Bulgarelli e Giovanni Farinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Voci per la Memoria . I giovani calciatori animano il podcast sugli atleti deportati
Tredici nuove pietre d'inciampo in memoria dei veneziani deportati
Quest'anno a Venezia sono state posate tredici nuove pietre d'inciampo, le Stolpersteine, in memoria delle persone deportate dal nazifascismo.
Sopravvissuti ai lager ancora in vita, le ultime voci italiane(di Alessandra Magliaro) (ANSA) - ROMA, 26 GEN - Quanti sono gli ebrei italiani sopravvissuti ai lager nazisti e ancora oggi in vita? E quanti tra gli ex deportati non ebrei? Le voci degli 'araldi del ... msn.com
Quanti sono i sopravvissuti all'Olocausto ancora in vita? I nomi italiani da non dimenticareLe voci degli 'araldi della memoria' come li chiama Liliana Segre, sono sempre meno. Per ragioni anagrafiche i testimoni dell'indicibile sono ormai davvero pochi. (ANSA) ... ansa.it
Giorno della Memoria, Spi Cgil ricorda i deportati: storie e volti della violenza nazifascista Alla Camera del Lavoro l’incontro “Le geometrie del terrore” dedicato alle vittime della provincia e ai giovani testimoni della memoria #SpiCgil #GiornoDellaMemoria #27 - facebook.com facebook
Dentro al dramma dei deportati con Nicoletta Fasano a Villafranca x.com
