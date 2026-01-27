Le voci dei deportati per ricordare | La memoria affidata agli studenti

L'articolo analizza l'importanza di ricordare le testimonianze dei deportati, sottolineando il ruolo degli studenti nel preservare la memoria storica. Attraverso queste voci, si intende mantenere vivo il ricordo delle sofferenze e delle ingiustizie del passato, affinché tali eventi non siano dimenticati e si possa promuovere un impegno per la pace e la tolleranza.

"Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici: considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no". Le parole di Primo Levi scuotono l’anima ogni volta che le ripetiamo nella nostra mente. Come tutti gli anni il Giorno della Memoria a Comacchio è organizzata dall’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e coincide con la commemorazione dell’eccidio del Parco Resistenza dove il 29 gennaio del 1945 per mano degli occupanti nazisti fascisti furono barbaramente trucidati Edgardo Fogli, Giuseppe Ghirardelli, Vittorio Bulgarelli e Giovanni Farinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

