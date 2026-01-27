L'articolo analizza l'importanza di ricordare le testimonianze dei deportati, sottolineando il ruolo degli studenti nel preservare la memoria storica. Attraverso queste voci, si intende mantenere vivo il ricordo delle sofferenze e delle ingiustizie del passato, affinché tali eventi non siano dimenticati e si possa promuovere un impegno per la pace e la tolleranza.

"Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici: considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no". Le parole di Primo Levi scuotono l’anima ogni volta che le ripetiamo nella nostra mente. Come tutti gli anni il Giorno della Memoria a Comacchio è organizzata dall’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e coincide con la commemorazione dell’eccidio del Parco Resistenza dove il 29 gennaio del 1945 per mano degli occupanti nazisti fascisti furono barbaramente trucidati Edgardo Fogli, Giuseppe Ghirardelli, Vittorio Bulgarelli e Giovanni Farinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le voci dei deportati per ricordare: "La memoria affidata agli studenti"

Approfondimenti su Voci Deportati

Quest'anno a Venezia sono state posate tredici nuove pietre d'inciampo, le Stolpersteine, in memoria delle persone deportate dal nazifascismo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Voci Deportati

Argomenti discussi: Le voci dei deportati per ricordare: La memoria affidata agli studenti; Se il nostro compito è custodire le voci; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria.

Sopravvissuti ai lager ancora in vita, le ultime voci italiane(di Alessandra Magliaro) (ANSA) - ROMA, 26 GEN - Quanti sono gli ebrei italiani sopravvissuti ai lager nazisti e ancora oggi in vita? E quanti tra gli ex deportati non ebrei? Le voci degli 'araldi del ... msn.com

Quanti sono i sopravvissuti all'Olocausto ancora in vita? I nomi italiani da non dimenticareLe voci degli 'araldi della memoria' come li chiama Liliana Segre, sono sempre meno. Per ragioni anagrafiche i testimoni dell'indicibile sono ormai davvero pochi. (ANSA) ... ansa.it

Giorno della Memoria, Spi Cgil ricorda i deportati: storie e volti della violenza nazifascista Alla Camera del Lavoro l’incontro “Le geometrie del terrore” dedicato alle vittime della provincia e ai giovani testimoni della memoria #SpiCgil #GiornoDellaMemoria #27 - facebook.com facebook

Dentro al dramma dei deportati con Nicoletta Fasano a Villafranca x.com