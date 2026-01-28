falsissimo samira lui e gerry scotti nel mirino di corona

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé nella nuova puntata di Falsissimo. Questa volta coinvolge Samira Lui e Gerry Scotti, lanciando accuse che fanno discutere. La trasmissione si accende con nuove polemiche, mentre i diretti interessati non hanno ancora commentato.

Nella nuova puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona allarga il fronte delle sue accuse e chiama in causa Samira Lui e Gerry Scotti. L’ex paparazzo collega carriere televisive, conoscenze personali e presunti favoritismi, raccontando un retroscena che tocca anche Alfonso Signorini. Al suo fianco, in collegamento, interviene Claudio Lippi, che conferma alcune frasi attribuite al passato di Mediaset. Si tratta di dichiarazioni gravi, basate su ricostruzioni personali, senza documenti pubblici a supporto. Proprio per questo, il caso sta facendo discutere più per il clamore che per i riscontri concreti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Fabrizio Corona ha fatto nuove rivelazioni durante un'intervista.

In questa puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona rivela dettagli sulla presenza di Samira Lui e Gerry Scotti.

Corona rilancia dopo il "Falsissimo": Samira nel mirino

