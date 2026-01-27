Le cose non dette | Gabriele Muccino a Bologna per presentare il suo nuovo film con Accorsi e Leone
Gabriele Muccino sarà a Bologna il 30 gennaio per presentare il suo nuovo film, “Le cose non dette”. L’evento prevede due proiezioni al Cinema Fossolo, con un saluto al pubblico prima della visione delle 21. Un'occasione per conoscere da vicino il regista e scoprire il suo ultimo lavoro cinematografico.
Venerdì 30 gennaio il regista Gabriele Muccino sarà a Bologna per salutare il pubblico in occasione di due proiezioni del suo nuovo film “Le cose non dette”: al Cinema Fossolo (Viale Abramo Lincoln, 3, Bologna) l'appuntamento è prima della proiezione delle 21.30, mentre al Cinema Odeon (Via.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Approfondimenti su Gabriele Muccino
‘Le cose non dette’: il nuovo film di Gabriele Muccino
‘Le cose non dette’, il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.
Gabriele Muccino firma il suo film più emozionante: "Le cose non dette"
Ultime notizie su Gabriele Muccino
Argomenti discussi: Le cose non dette; Le cose non dette, Gabriele Muccino: Una storia di traumi taciuti che segnano il nostro destino; Muccino, 'Le cose non dette'. Da Roma a Tangeri, il luogo di fuga che non cura ma rivela; Le cose non dette di Gabriele Muccino: trama, cast e segreti di un amore che implode.
Le cose non dette – Gabriele Muccino torna con un film caoticamente corale, ma qualche scena stecca di bruttoIl nuovo film di Gabriele Muccino porta a Tangeri il suo stile frenetico tra coppie in crisi, tradimenti e colpi di scena ... ilfattoquotidiano.it
Le cose non dette: il realismo sentimentale di Muccino e i castelli di carte a cui scegliamo di credereVacanze a Tangeri, amicizie storiche e un equilibrio solo apparente: Le cose non dette racconta come una verità taciuta possa distruggere tutto. Ma chi ... alfemminile.com
ll rapporto speciale di @ClaudSantamaria e @Carolcrasher con il regista Gabriele Muccino LIVE: Link in Bio x.com
Incontra Carolina Crescentini e il regista @Gabriele Muccino official nel The Space Cinema Roma Moderno! Coppie, desideri nascosti, sguardi che confondono. A volte basta una crepa per far crollare tutto. Domenica 1° febbraio ore 19:00 The Space Ci - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.