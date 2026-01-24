Gabriele Muccino firma il suo film più emozionante | Le cose non dette

Fragilità, incomprensioni, matrimoni che vivono nel silenzio e si adattano a situazioni dove l'amore non c'è più. A dirigere il film è Gabriele Muccino, che firma con “Le cose non dette”il suo attesissimo ritorno al cinema con una storia ispirata al libro “Siracusa”, di Delia Ephron: “La genesi nasce con Raffaella Leone (produttrice), che mi ha parlato di questo libro, spiega il regista- ”mi è piaciuta subito e in poco tempo è nata la sceneggiatura. Il tema parlava di relazioni non serene, mantenute da quel rigore morale che spesso rende infelici Ho chiamato subito Stefano Accorsi e Claudio Santamaria e gli ho chiesto: ho un film, ci siete? Mi hanno risposto di sì. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Mahmood ha scritto la canzone originale del film Le cose non dette di Gabriele Muccino.

'Le cose non dette', il nuovo film di Gabriele Muccino, racconta storie di emozioni e segreti, mettendo in discussione relazioni e verità nascoste.

