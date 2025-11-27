Lavori sulla Media Tensione | un mese di cantieri e chiusure temporanee in strada Montecatini
Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, da lunedì 1 dicembre inizierà i lavori di interramento di un tratto, circa 500 metri, di linea elettrica in Media Tensione situata in strada Montecatini, a Modena, zona San Damaso. L’intervento, che comporterà un investimento di circa 90.000. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Baturi: «Papa Leone ci ha inviato a mettere Cristo “nelle vene dell’umanità”». Ai microfoni di Radio Kalaritana, l'Arcivescovo commenta i lavori dell’Assemblea Cei. Continua a leggere su Kalaritana Media. - facebook.com Vai su Facebook
Terna, lavori sotto tensione per rendere la rete più moderna - Mettere in sicurezza la rete elettrica e puntare alla massima efficienza, mantenendo gli impianti in servizio. quotidiano.net scrive