Lavori sulla Media Tensione | un mese di cantieri e chiusure temporanee in strada Montecatini

Modenatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, da lunedì 1 dicembre inizierà i lavori di interramento di un tratto, circa 500 metri, di linea elettrica in Media Tensione situata in strada Montecatini, a Modena, zona San Damaso. L’intervento, che comporterà un investimento di circa 90.000. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

lavori sulla media tensione un mese di cantieri e chiusure temporanee in strada montecatini

© Modenatoday.it - Lavori sulla Media Tensione: un mese di cantieri e chiusure temporanee in strada Montecatini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Terna, lavori sotto tensione per rendere la rete più moderna - Mettere in sicurezza la rete elettrica e puntare alla massima efficienza, mantenendo gli impianti in servizio. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavori Media Tensione Mese