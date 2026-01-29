Lavori Aqp in zon Santa Fara e stadio San Nicola | il 3 febbraio stop all' erogazione idrica

Lunedì 3 febbraio, alcune zone di Bari si fermeranno per l’acqua. Acquedotto Pugliese sospenderà l’erogazione in Santa Fara, Santa Caterina e nelle vie vicine. I lavori di manutenzione sulla rete richiedono questa pausa, che durerà tutta la giornata. La città si prepara a questa interruzione, che potrebbe creare disagi ai residenti e alle attività della zona.

Il prossimo 3 febbraio Acquedotto Pugliese sospenderà l'erogazione idrica in alcune zone di Bari a causa di interventi di manutenzione e risanamento delle reti, in particolare della condotta di via BitrittoLe limitazioni riguarderanno le zone di Santa Fara, Santa Caterina e le strade attorno allo.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Aqp Bari

Lavori di manutenzione programmata sulla condotta di via Bitritto a Bari interverranno giovedì 29 gennaio 2026, causando la sospensione dell’erogazione idrica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Aqp Bari

Argomenti discussi: Lavori AQP, sospensione idrica in alcune zone di Mola di Bari il 28 gennaio; Lavori Aqp a Bari: rubinetti chiusi per 12 ore tra Santa Fara, Santa Caterina e zona stadio; Manduria, lavori AQP: sospensioni dell’acqua il 30 gennaio e il 3 febbraio in diverse vie; Lavori Aqp a Mola, il 28 gennaio stop all'erogazione di acqua.

Lavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quandoSALENTO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Palmariggi e Moriano di Leuca. corrieresalentino.it

Puglia, Comuni senza acqua anche fino a 18 ore per causa dei lavori sulla rete da parte di Aqp. Dove e quandoAcquedotto Pugliese (AQP) prosegue il massiccio piano di ammodernamento delle infrastrutture idriche in Puglia. Gli interventi, che rientrano nel ... msn.com

Lavori AQP: sospensioni temporanee dell’erogazione idrica in alcune vie di Manduria Acquedotto Pugliese comunica che, nell’ambito di interventi di risanamento e miglioramento della rete idrica, nei giorni 30 gennaio e 3 febbraio 2026 saranno effettuate facebook

Lavori Aqp a Mola, il 28 gennaio stop all'erogazione di acqua x.com