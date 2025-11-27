Lavori di Aqp nel quartiere Libertà di Bari | il 3 dicembre stop all' erogazione idrica

Baritoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i lavori di Acquedotto Pugliese per migliorare la rete idrica a Bari e, in particolare, per l'urbanizzazione prevista dal Piano d'Area tra il lungomare Vittorio Veneto e via Anita Garibaldi.Dieci ore di sospensione dell'erogazione idricaL'erogazione idrica sarà temporaneamente sospesa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

lavori di aqp nel quartiere libert224 di bari il 3 dicembre stop all erogazione idrica

© Baritoday.it - Lavori di Aqp nel quartiere Libertà di Bari: il 3 dicembre stop all'erogazione idrica

Altri contenuti sullo stesso argomento

lavori aqp quartiere libert224Lavori di Aqp nel quartiere Libertà di Bari: il 3 dicembre stop all'erogazione idrica - La stop, che interesserà alcune zone del rione, avrà la durata di 10 ore, a partire dalle 8 con ripristino alle 18 ... Da baritoday.it

Lavori Aqp: Comuni senza acqua anche per 10 ore. Dove e quando - Caprarica sarà interessata dai lavori Aqp: per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica il 9 settembre 2025 in via Roma (tratto compreso tra Via IV ... Riporta quotidianodipuglia.it

Lavori Aqp in Puglia: interventi per il servizio idrico, acqua sospesa fino a 12 ore. Disagi in arrivo nei Comuni in Provincia di Lecce - Acquedotto Pugliese (Aqp) ha comunicato un ciclo di interventi di manutenzione e potenziamento delle reti che, ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Lavori Aqp Quartiere Libert224