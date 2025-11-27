Lavori di Aqp nel quartiere Libertà di Bari | il 3 dicembre stop all' erogazione idrica

Proseguono i lavori di Acquedotto Pugliese per migliorare la rete idrica a Bari e, in particolare, per l'urbanizzazione prevista dal Piano d'Area tra il lungomare Vittorio Veneto e via Anita Garibaldi.Dieci ore di sospensione dell'erogazione idricaL'erogazione idrica sarà temporaneamente sospesa.

