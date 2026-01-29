L’Avellino torna su Demme | duello e intreccio con lo Spezia e non solo | CM

L’Avellino torna a pensare a Demme. La squadra ha bisogno di rinforzare il centrocampo e sta riaprendo la pista che porta al tedesco, ex Napoli, ormai vicino a lasciare lo Spezia. La situazione si sblocca, e il giocatore sembra pronto a cambiare maglia. I neroverdi sono pronti a inserirsi nella trattativa, mentre lo Spezia valuta le offerte. La decisione si prende nei prossimi giorni.

Gli irpini, che hanno bisogno di un colpo a centrocampo, hanno riaperto la pista che porta al tedesco ex Napoli su cui ci sono anche i liguri Diego Demme prepara le valigie. La sua avventura con l'Hertha Berlino è agli sgoccioli visto il contratto in scadenza a giugno, come in estate anche in questi giorni si sta muovendo parecchio in Italia per il ritorno del centrocampista campione d'Italia con il Napoli di Spalletti. Un profilo esperto, pronto da subito che – liberandosi in anticipo dai tedeschi – può firmare a zero anche in questa finestra di mercato invernale. Ma il tempo è tiranno e alla chiusura della sessione mancano ormai quattro giorni e spicci.

